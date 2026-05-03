「ヤクルト２−１２ＤｅＮＡ」（３日、神宮球場）ヤクルトは投打の歯車がかみ合わず大敗し、連勝が止まった。対ＤｅＮＡ戦は開幕７戦７勝だったが、８戦目で今季初黒星を喫した。投手陣が誤算だった。先発したウォルターズは６回途中を９安打３失点で降板した。２番手以降の４投手も流れを変えられず、今季ワースト２２安打＆１２失点。この試合までリーグトップのチーム防御率３・００だった投手陣が崩壊した。打線は１日