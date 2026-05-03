言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、衣服の構造、姿勢を保つ動作、そして歴史に名を刻む壮大な円形闘技場という、3つの言葉を選びました。専門的な用語から世界遺産まで、幅広い知識を繋ぎ合わせて、共通する2文字を特定しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□らふ□□ちころ□□むヒント：衣服のお腹とは反対側に当たる裏地。地面に這い