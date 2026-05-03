モデルでタレントのみちょぱこと池田美優さんは5月3日、自身のInstagramを更新。バブーシュカ着用のアップ写真を投稿しました。【写真】みちょぱ、バブーシュカ着用のガーリーな姿「絶世の美女！」みちょぱさんは「この頭に巻いてるやつ 普段着じゃなかなかレベル高いけど 撮影だとちょいガーリーで映え」とつづり、4枚の写真を投稿。白いニットトップスに白いバブーシュカをかぶったアップ写真を披露しています。この投稿にコメン