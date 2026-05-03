奈良競輪場の「青垣賞争覇戦（F1）」決勝戦が行われ、河村雅章（43＝東京）が、逃げた木村皆斗を差して24年7月青森F1以来の優勝を飾った。2着は木村、3着は堀内俊介。木村が残り2周で一気に主導権を奪う。追走した河村は青木、川越の捲りをけん制して、木村を1/4輪差し切った。「木村君がいいタイミングでカマしてくれた。（捲りが）来たら止めるつもりでいた。ローラーで凄く脚が回っていて最終日が一番いい感覚があった。