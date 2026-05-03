女優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が3日、自身のインスタグラムを更新し、2日に横浜で行われた「第4回 横浜国際映画祭」のレッドカーペットで着用した真っ赤なドレス姿を披露した。本田は「カーリングの神様」に出演し、川口ゆりな、田中麗奈らとレッドカーペットを歩いたもの。本田は「真っ赤なドレス」とつづり、様々なポーズを取る写真を投稿。昨年、体重を10キロ減らしたことを報告していたが、スレンダーな体