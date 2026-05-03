阪神３―０巨人（セ・リーグ＝３日）――阪神が２カード連続勝ち越し。四回に佐藤の適時三塁打で先制、才木が１１奪三振で７回無失点と好投した。巨人は好機であと１本が出ず、今季３度目の零封負け。◇ＤｅＮＡ１２―２ヤクルト（セ・リーグ＝３日）――ＤｅＮＡが今季最多の２２安打で快勝。三回に佐野、宮崎の連続適時打で先制し、その後も着実に加点した。投打に精彩を欠いたヤクルトはＤｅＮＡに今季初黒星。◇３日の広島