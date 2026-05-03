自民党の小野寺五典衆院議員（65）が3日、自身のX（旧ツイッター）で、俳優の中村雅俊（75）の妻で、4月28日に73歳で急逝した女優の五十嵐淳子さんを悼んだ。「五十嵐淳子さん。私たちの世代にとって、本当に綺麗なお姉さんとして人気の女優さんでした」とつづり、中村夫妻と3人で並んだ写真を投稿。宮城県出身の中村と同郷で「何度かご夫婦と食事をさせて頂き、お二人のなれそめなど楽しく伺いました」という。「直近は3月3