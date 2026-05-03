ものまねタレントりんごちゃんが3日までにインスタグラムを更新。青森での近影をアップした。りんごちゃんは「青森で最近のあれこれ・三沢でピザ＆虹・八戸びっくりドンキー・友達の猫かわいすぎやばい・十和田イッシンでホタテグラタン・下ジャ(下田のイオン)のトイレ・実家、冷やし中華はじめました」とコメント。食事風景や、料理、猫とのショットを投稿した。りんごちゃんはメガネと帽子にトレーナーを合わせた、