女優の見上愛が３日に自身のインスタグラムを更新。「馬柄」の着物姿を披露し話題を集めている。見上は「本日は、京都競馬場にて、天皇賞（春）のプレゼンターを務めさせていただきました。判定を待っているときは、もしかして同着１位なのか？！どっちが勝ったんだ？！などと、みんなでドキドキワクワクしておりました。トークショーのときに、北村騎手から伺ったお話だと、結果2センチ差だったそうです。また歴史に残るレー