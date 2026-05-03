◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―１２ＤｅＮＡ（３日・神宮）ＤｅＮＡの石田健大投手が２０２４年６月６日のオリックス戦（横浜）で先発（１回無失点）以来のマウンドに上がった。１２点をリードした９回から宮城に代わり４番手で登板。先頭の武岡からソロを被弾。味方の失策もあり１回を２安打２失点（自責１）だった。２日、２年ぶりに１軍昇格。左肩の故障の影響で長らくリハビリ生活が続いた。