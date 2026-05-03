こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡が観測した、しし座で輝く銀河のペアです。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「NGC 3227」（左）と楕円銀河「NGC 3226」（右）（Credit: NASA, ESA, and H. Ford (Johns Hopkins University); Image Processing: G. Kober (NASA Goddard/Catholic University of America)）】真っ暗な宇宙空間に浮かび上がるのは、左側の大きな渦巻銀河「NGC 3227」と、右側のぼんやり輝く楕円銀河「NGC 3226