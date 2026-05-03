5回、本塁打を放ちコーチに迎えられるDeNA・宮崎（右）＝神宮DeNAが22安打12得点の猛攻で、ヤクルトに今季初勝利。三回に佐野、宮崎の連打で2点を先行し、五回以降も宮崎のソロなどで加点を続けた。宮崎は5安打。石田裕は6回を無失点で2勝目。ヤクルトは投打ともに精彩を欠いた。