シャルケのブンデスリーガ昇格を受け、GKロリス・カリウスの妻である人気司会者ディレッタ・レオッタさんがSNSで祝福メッセージを発信し、大きな反響を呼んでいる。独『ビルド』が伝えた。レオッタさんは2日、インスタグラムで昇格を決めたカリウスに向けて感動的なメッセージを投稿した。シーズンを通じてチームを支えた守護神の働きを称え、「あなたをとても誇りに思う。あなたが歩んできた道のり、乗り越えてきたすべてのこ