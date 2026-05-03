イングランド・チャンピオンシップ(英2部)のイプスウィッチがプレミアリーグ昇格を決めた一戦で、世界的ミュージシャンのエド・シーラン氏が歓喜の輪に加わり、現地では異例ともいえる熱狂的な祝賀の様子が広がった。英『ザ・サン』などが伝えている。イプスウィッチは2日、QPR戦で3-0で勝利し、自動昇格が確定。昨季の降格からわずか1年でのプレミアリーグ復帰を果たした。試合後、祝賀はピッチ上からロッカールームへと移