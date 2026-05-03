ボートレース住之江の「2026ラピートカップ」が開幕した。初日7R、渋谷明憲（39＝大阪）は1マークを差すと、道中は良機の小野を振り切って3着に入った。「乗っていて重さは感じたが、足で下がったりすることはなかった」と及第点をつけた。前節、まるがめでは9戦6勝の固め打ちで優勝。目下4連続優出中と最高のリズムで地元戦に乗り込んできた。「出来すぎですね。交通事故に遭わないようにしないと」とジョークを交えて