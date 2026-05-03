元K―1世界王者の魔裟斗氏（47）が自身のYouTube「魔裟斗チャンネル」を更新。2日の世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチを振り返った。東京ドームのリングサイドで観戦した魔裟斗氏。「世紀の一戦にふさわしい試合でしたね」とまずは激闘を称えた。両者の比較では「スピードがかなり違った。井上選手が動きのスピードもハンドスピードもかなり速かった」と指摘した。対する中谷は広いスタンスで低い構えが印象