9日の土曜東京メインは「第43回エプソムC」（芝1800メートル）。昨年から開催時期が約1カ月前倒しとなり、今年も新緑の府中が舞台となる。主役はカラマティアノス。2走前の中山金杯で重賞初制覇を飾ると、前走の中山記念も2着に好走。馬体に迫力が増してきたように、充実ムードが漂っている。昨年の共同通信杯ではマスカレードボールに次ぐ2着。秘めたポテンシャルは底知れないだけに、ここは“通過点”とするか。トロヴァト