◇セ・リーグヤクルト2ー12DeNA（2026年5月3日神宮）ヤクルトはDeNAに2−12で敗れ、連勝は2でストップ。DeNA戦は開幕から7連勝としていたが、今季初黒星を喫した。両リーグ20勝一番乗りもお預けとなった。0ー0の3回2死三塁、先発のウォルターズは佐野に左中間への適時二塁打を打たれて先制を許すと、続く宮崎にも適時左前打を許した。5回には宮崎に左翼席への2号ソロを浴び、6回2死二、三塁とピンチを招いたところで降板