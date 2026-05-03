メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市の観光名所宇津江四十八滝では、魚のつかみ取りなどが体験できるゴールデンウィーク限定のイベントが始まりました。 大小様々な滝が流れる宇津江四十八滝は手軽にハイキングが楽しめ、この時期は新緑が秋には紅葉が美しい観光名所です。 ゴールデンウィーク後半の3日からはニジマスの釣りやつかみ取りなどが楽しめる期間限定のイベント「滝・滝・