４人組アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」が、１１日に楽曲全４５曲のサブスクを解禁することがわかった。３日に所属レーベルの公式サイト、グループのＳＮＳなどで発表された。公式サイトでは「Ａぇ！ｇｒｏｕｐの全リリース楽曲と、６月１７日（水）に発売される、映画『おそ松さん人類クズ化計画！！！！！！？』主題歌『でこぼこライフ』のサブスク配信が決定しました！各サービスでの配信開始は５月１１日（月）ＡＭ