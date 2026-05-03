ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１７回「小谷落城」が３日に放送された。激動の１５７３年。侵攻した武田信玄（高嶋政伸）が徳川家康（松下洸平）を三方ヶ原で粉砕。しかし信玄急逝により武田軍が撤退し、戦国が激変。織田信長（小栗旬）が足利義昭（尾上右近）を追放し、足利幕府滅亡。朝倉義景（鶴見辰吾）の滅亡。物語は猛スピードで進み、後半は木下小一郎長秀（仲野太賀）と木下藤吉郎秀吉（池松壮亮）が、浅井長政（中