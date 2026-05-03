昨年のＭ-１グランプリで準優勝を飾ったドンデコルテ・渡辺銀次が３日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」に出演。Ｍ-１グランプリ２０２１王者の錦鯉・渡辺隆とトークを繰り広げた。２人は同じ「渡辺」の名字についてトーク。銀次は「僕はあの『銀次』は芸名なんですけど。芸名にしたのは隆さんが（Ｍ-１を）獲ったからです」と告白し、「え？そう？」と隆を驚かせた。銀次は「『渡辺