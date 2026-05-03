◇セ・リーグヤクルト―DeNA（2026年5月3日神宮）DeNA・宮崎敏郎が自身9年ぶりに1試合5安打をマークした。2回に左前打を放つと、1点を先制した直後の3回2死二塁では左前適時打を放った。圧巻は2―0の5回。2死からウォルターズの内角直球を思い切りよく引っ張り、左越えに2号ソロ。「打球が低かったので入るかどうかという感じだった。スタンドに届いてくれて良かった」と話した。7回にも中前適時打で、8回の投手内