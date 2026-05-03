ユーロウイングスは、ティム・ラウエ氏特製の「カリーヴルスト」を、5月1日から機内で販売する。ティム・ラウエ氏は、ベルリンを拠点とする著名シェフ。ベルリンで人気の、老舗精肉店ドニングハウスのソーセージを使用し、機内の環境に合わせてレシピを開発した。スパイス、香り高いソース、はっきりとした風味のバランスが絶妙で、機内でも最高の味わいが楽しめるよう仕上げた。ラウエ氏は、「カリーヴルストはまさに象徴的な存在