ビザ・ワールドワイド・ジャパンと三井住友カードは、「【最大50％還元】電車でも！タッチでVisa割キャンペーン」を5月1日から31日まで実施する。専用登録ページ「Visa割」でカード番号を登録し、対象路線を登録済みのVisaカードのタッチ決済で利用すると、利用額の30％をキャッシュバックする。上限はカード1枚あたり600円。対象カードはVisaのタッチ決済が利用できる、三井住友カード発行のクレジットカード・デビットカード・プ