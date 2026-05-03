アイドルグループ「Hey! Say! JUMP」のメンバーでありながら、俳優としても活躍する山田涼介さん。これまで数々の作品で主演を務め、多くのヒット作を生み出しています。All About ニュース編集部は4月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「山田涼介出演作品」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「山田涼介の代表作だと思う作品」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：