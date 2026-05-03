NHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」で浅井長政の居城・小谷城（滋賀県長浜市）が落城する様子が描かれた。信長を裏切り、追い詰められた「悲劇の武将」として描かれることが多い長政だが、史実はどうだったのか。ルポライターの昼間たかしさんは「浅井氏の滅亡は長政の判断ミスだけではなく、父・久政の代から積み重なった構造的な問題にある」という――。■浅井氏は、どこでしくじったのかNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。第17話ではつい