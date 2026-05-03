110打数以上でいまだ0HRはアラエス、シンプソン、そして…メジャーリーグは2日（日本時間3日）を終え、30球団いずれも31試合以上を消化した。しかし、いまだに本塁打ゼロの選手がいる。110打数以上の選手では3人。そのうちの一人が、2021年のナ・リーグ本塁打王のフェルナンド・タティスJr.（パドレス）だ。“怪奇現象”に驚きが広がっている。米データ会社「コーディファイ・ベースボール」は1日（日本時間2日）、自社X（旧ツイ