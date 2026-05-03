読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介！私のバイト先には、とても仲の良い友人がいました。しかし彼女には、「彼女持ちの男性ばかりを狙う」という危うい恋愛癖があったのです。そんなある日、彼女のターゲットがバイト先の先輩に向けられてしまいます……。友人の“危険な恋愛癖”私が働いていたアルバイト先には、とても人懐っこくて可愛らしい友人がいました。私たちはすぐに打ち解け、休憩時間には恋バナで盛り上