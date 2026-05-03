第４回横浜国際映画祭（５日まで）での新人女優オーディションが３日、神奈川・横浜市内で行われ、１５歳の酒井希愛（きい）さんが最優秀賞を受賞した。応募者約２０００人の頂点に輝き、特別審査員の松本まりか（４１）から祝福。驚きの表情を浮かべながら「何もかも信じられなくて、初めての経験ばかりでビックリしています。ここまで頑張ってきて本当によかった」と涙で声を震わせた。小学４年から芸能活動を開始。２３年