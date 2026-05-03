◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１４節鹿島１―１（ＰＫ４−２）町田（３日・メルカリスタジアム）町田は敵地で鹿島にＰＫ戦で敗れた。大黒柱のＦＷ相馬勇紀は前節の水戸戦に続き、２戦連続でベンチ外。黒田剛監督は「前のリーグ戦（４月５日・ＦＣ東京戦）でけがしたところがサウジアラビアに行ってから復調し、試合も痛みをこらえながら戦ってくれた状況もあった。それをさらに悪化させることのないように、大事を取った