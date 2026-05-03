ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの丸山隆平が３日、横浜市内で行われた映画「名無し」（城定秀夫監督、５月２２日公開）の舞台あいさつに出席した。俳優の佐藤二朗（５６）が手がけた同名漫画が原作で、無差別大量殺人事件の真相を追う物語。警官役を演じる丸山は「ホラーが好きなんですけど、こういうテイストのものは見たことがなかった。どんな風に映像に落とし込まれるのかワクワクしながら台本を読みました」と振り返った。劇中