「浮気相手とのデート代を捻出するために、フリマアプリを活用している人は多いです。そこでのトラブルもあり、個人間のやり取りなので感情論になり、長時間、フリマアプリに張り付くことに。そこから浮気に気づかれることもあります」こう語るのは、リッツ横浜探偵社の山村佳子さん。フリマアプリは、ゴミを削減したり、本当に欲しい人が欲しいものを手に入れたりできる便利なものだが、それを悪用する人もいる。先日も8万円ほど