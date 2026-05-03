【新華社武漢5月3日】中国湖北省武漢市江岸区で4月30日、武漢ザリガニ消費シーズン・カーニバルが開幕した。江灘広場にさまざまなザリガニ料理が並び、市民や観光客が舌鼓を打った。マーケットや文芸公演もあり、市民向けの優待が実施された。シーズンは8月まで続き、オンラインと実店舗で100以上の消費促進イベントが開催される。同市商務局は5月1日から7月31日まで、電子商取引（EC）大手のプラットフォームを通じて祝日ごと