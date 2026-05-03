タグ・ホイヤーから、人気コレクション「タグ・ホイヤー フォーミュラ1 ソーラーグラフ」の新作パステルシリーズが登場します。モータースポーツの躍動感を受け継ぎながら、やわらかなパステルカラーで現代的にアップデート。スポーティさと上品さを兼ね備えたデザインは、日常使いにもぴったりです。春夏の手元を爽やかに彩る注目ウォッチをご紹介しま