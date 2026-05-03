陸上自衛隊第1師団の第1普通科連隊がX（旧ツイッター）に公開した部隊のロゴ陸上自衛隊第1師団の第1普通科連隊（東京都練馬区）がX（旧ツイッター）に公開した部隊の新たなロゴに「好戦的」「悪趣味」などと批判が相次ぎ、使用を中止したことが3日分かった。迷彩服を着たゾウが小銃を持ち、人の頭蓋骨や青い炎を配したデザインで、隊員が生成人工知能（AI）で作成していた。陸自によると、ロゴは第1普通科連隊傘下の第4中隊の