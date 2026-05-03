東映が運営するYouTube公式チャンネル東映特撮YouTube Officialで、スーパー戦隊シリーズ第42作目『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』第37話「君が帰る場所」の配信がスタートした。【動画】『ルパパト』「ブラック企業の方に浴びせてあげたい技」の強制帰宅ビーム回稀代の大怪盗アルセーヌ・ルパンが残した不思議な宝物“ルパンコレクション”が、異世界から現れた犯罪者集団ギャングラーに奪われた。コレ