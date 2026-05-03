◇セ・リーグDeNA−ヤクルト（2026年5月3日神宮）DeNAの石田健大投手（33）が3日、ヤクルト戦（神宮）の9回にマウンドに立ち、24年6月6日のオリックス戦以来の復活登板を果たした。1イニング27球を投げ、2失点（自責1）だった。石田健の名前がアナウンスされると、DeNAファンからは「石田コール」が沸き起こった。1軍の舞台をかみしめるように、ゆっくりとマウンドに上がった石田健。しかし、先頭の武岡に1ボールから2