自分でも説明がつかない感情に戸惑うことはありますか？本来なら「よかった」と思うはずの出来事なのに、なぜか怒りやモヤモヤが消えない……。そんな複雑な気持ちに悩む投稿が寄せられました。『旦那を振った元カノに腹が立っている自分がいる。なんでこんな気持ちになるのかわからない。今、下の子は3歳で、かれこれレス2年になります。旦那が元カノに接触していたことを知っていました。それ自体には強い怒りはなかったものの