私はエイコ。高校2年生の息子キョウスケは、トップレベルの進学校に通う優等生です。しかし最近のキョウスケはとても無愛想で、まるで会話が成立しないのです。一方で妹のカヤのところの甥っ子のライタくんは愛想がよくて誰とでも楽しく話します。私は思わずキョウスケに向かって「ライタくんみたいな子がよかった」と言いました。しかしそのやりとりを妹のカヤに電話で打ち明けると、「親が子どもを否定するなんて」と怒られてし