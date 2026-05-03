3日午後3時1分、長崎市や五島市など9つの市町の最大約26万7000戸で、停電が発生しました。 九州電力送配電によりますと、ほかの企業で起きた電気設備の事故が原因で、約50分後の午後3時50分に復旧しましたが、商業施設やイベントに影響が及びました。 ◇主な影響は以下の通りです。 ■アミュプラザ長崎 停電によりエスカレーターが停止したほか、「ローソン・ユナイテッドシネマ長崎」では、