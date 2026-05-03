伊藤匠叡王（23）＝王座との2冠＝に斎藤慎太郎八段（33）が挑む将棋の第11期叡王戦5番勝負は3日、名古屋市の料亭「か茂免」で第3局が指され、後手・斉藤が116手で勝利した。シリーズ初白星で対戦成績を1勝2敗とした。戦型は居飛車党の斉藤による四間飛車。伊藤が3筋から右銀を活用したのに自然に対応したが、後手で四間飛車を指すのは2024年3月の王位戦挑戦者決定リーグ以来2年ぶり。タイトル戦での振り飛車の勝利は、23年4月