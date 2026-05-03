きょう午後、福島県会津若松市の猪苗代湖で水上バイクが転覆する事故があり、10代と20代の男性2人が心肺停止となっています。事故があったのは福島県会津若松市の猪苗代湖で、きょう午後0時45分ごろ、「水上バイクの事故です。意識がない」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、5人グループが3人と2人にわかれて水上バイクに乗っていたところ、3人が乗った水上バイクが転覆しました。このうち水上バイクを運転してい