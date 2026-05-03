巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が3日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。尊敬する後輩に成り代わって感謝する場面があった。1月の番組開始当初から進行役を務めているのが元日本テレビアナウンサーで実業家の佐藤義朗氏（40）。この日の放送では「私事なんですけれども、長野さんにお礼