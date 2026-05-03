新日本プロレス３日の福岡国際センター大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級王者の成田蓮（２８）がボルチン・オレッグ（３２）の挑戦を退け初防衛に成功した。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」を率いる王者が、レスリングエリートを拷問の館に引きずり込んだ。金丸義信、ディック東郷を介入させて数的優位を築いたものの、２人が排除されるとパワーボムからアルゼンチンバックブリーカーに捕獲されてしまう。この窮