俳優の堺雅人が、4月22日に放送されたTBSラジオ『こねくと』(毎週月曜〜木曜14:00〜16:50)にゲスト出演し、お笑いトリオ・東京03を絶賛した。堺雅人○「シェイクスピアみたいに残るとしたら…」東京03への絶賛同番組パートナーの東京03・飯塚悟志に対して、堺は「飯塚さんが来いと(笑)。まんまと来ました。呼ばれたら来ますよ」と応じた。毎回のように東京03のライブに足を運んでいるという堺は「もう褒めないっていう選択肢もある