お笑いコンビ「テツａｎｄトモ」の公式ＳＮＳが３日までにＳＮＳを更新。思い出ショットが話題になっている。自身のインスタグラムに「トモ（青い方）です」と書き出すと、「『ボクシング・井上尚弥選手と！』」と記し、思い出ショットを公開。「テツａｎｄトモ」の２人とプロボクシング世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥＝大橋＝との３ショットをアップした。続けて「時は遡り・・・２０１８年３月。我々は山梨