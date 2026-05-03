◆パ・リーグソフトバンク０―７楽天（３日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、試合後に左手指骨折で離脱中の杉山一樹投手の１軍復帰について言及した。実戦復帰した２日のファーム・リーグの中日戦（ナゴヤ）では最速１５５キロをマークするなど、出力に問題をないことをアピール。次回は４日の２軍・オリックス戦（タマスタ筑後）に登板を予定。指揮官は「その後、どうするか考えます」とした。首脳