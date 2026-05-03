■これまでのあらすじ夫が笹岡の手料理を「里奈ちゃんから預かった」と持って帰ってきたことで、妻のイライラはMAXに。さらに後日、大事なプレゼン前に息子が熱を出してしまうと、笹岡から「息子さんのところに行ってください」「おばさんなんですから」と言われてしまい…。私は母親として息子を選ぶしかありませんでした。もちろん、息子のことは心配です。でも、私だって仕事をずっと頑張ってきたのに…「お母さん」ならすべて