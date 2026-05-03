東京都福生市で男が男子高校生を金づちで殴って逃走した事件で、警視庁は３日、殺人未遂容疑で逮捕した同市加美平、職業不詳高林輝行容疑者（４４）を送検する予定だったが、高林容疑者が拒否したため、捜査書類を東京地検立川支部に送った。捜査関係者によると、高林容疑者は逮捕翌日の２日以降、調べに応じていないという。自宅から見つかった金づち（長さ約３０センチ）には血痕のようなものが付着していたことが新たにわか